Campania biancoceleste, battuta all’asta la maglia di Immobile: il plauso del gruppo al vincitore del cimelio

In occasione della trasferta della Lazio a Napoli, Ciro Immobile ha regalato la sua maglia autografata al gruppo Campania biancoeleste: un gesto per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza tramite un’asta. Tante le offerte per il cimelio, ma il plauso del gruppo va al vincitore, come si legge su Instagram:

«Colui che si è aggiudicato la maglia di Ciro Immobile all’asta di beneficenza ha un cuore d’oro: il ricavato andrà ad un’associazione (seguiranno aggiornamenti) mentre la maglia è stata ‘rifiutata’ in quanto ha espresso il desiderio che venisse regalata ad un ragazzo e renderlo felice di questo semplice (ma grande, direi) gesto! …ed ogni desiderio, cerchiamo di realizzarlo: grazie alla collaborazione degli amici de @langolodeilaziali che si sono messi in contatto con la @fondazionebambinogesu, il nostro AMICO ha trascorso una mattinata all’insegna della felicità, mettendo da parte, per un po’, i problemi che la vita ha deciso di fargli affrontare.

Forza campioncino, noi facciamo il tifo per te.

Grazie non solo a chi si è aggiudicato la maglia, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato all’asta o hanno semplicemente condiviso».