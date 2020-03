Procede spedita la raccolta fondi della Curva Nord. Immobile, Montesano e Federico Palmaroli invitano i tifosi della Lazio a donare

Con l’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio, si è potuto constatare che l’emergenza sanitaria in Italia non si è ancora tranquillizzata.

Per questo motivo è necessario essere tutti uniti per combattere il nemico comune e sconfiggerlo. Gli Ultras Lazio, cuore pulsante del tifo biancoceleste residente in Curva Nord, hanno lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine ed autorespiratori per l’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Tra i tanti volti noti che sostengono la nobile causa, quest’oggi si sono prestati Ciro Immobile, Enrico Montesano e Federico Palmaroli (noto grazie alla sua pagina Le Migliori Frasi Di Osho ndr).