Lazio, campagna abbonamenti: manca solo il lancio. Le ultimissime. Il lancio dovrà arrivare all’inizio della prossima settimana con uno slogan

Come riporta Il Messaggero, tra gli argomenti più importanti in casa Lazio c’è sicuramente la campagna abbonamenti per il prossimo campionato.

Sarebbe tutto pronto, manca solamente il lancio che dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana con uno slogan che sarà nuovamente composto da due parole. L’obiettivo è quello di infrangere il muro delle 30 mila tessere.