Camolese: «Lazio, non accontentarti!»

L’ex Lazio Camolese è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare dle momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi

A Radiosei le parole di Giancarlo Camolese, ex centrocampista biancoceleste: «La Lazio mi è sempre piaciuta, è da tempo che penso sia una squadra di grande valore. Sa aspettare i giocatori e crederci. Ora è facile parlarne bene, è capace di battere chiunque se sta bene. Firmare per il quarto posto, ora? Da allenatore devo sempre chiedere il massimo ai miei giocatori, ma è ovvio che arrivare in Champions significa tantissimo. È un traguardo che ti permette di crescere globalmente come società, ma viste le condizioni attuali no, non firmerei oggi per arrivare quarto».

«Inzaghi lo stimo, sono sicuro che ripartirà dal lavoro quotidiano, perché si deve sempre ripartire con fame e concentrazione dopo qualsiasi partita. È il segreto delle grandi squadre non accontentarsi mai. Simone conosce bene la piazza e sa capirla. Ho sempre apprezzato la sua cura del gruppo, Luis Alberto ne è l’esempio perfetto: l’ha aspettato fino a farlo sbocciare definitivamente. Ora il tecnico sta raccogliendo tutto ciò che ha seminato fin dal primo momento. Mercato? Difficile identificare un profilo, deve essere un’opera certosina per trovare il profilo adatto. Non ho un nome da spendere al momento».



