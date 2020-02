Lazio, da 120 a 500 milioni: ecco com’è cambiato il valore della rosa

Lazio, la rosa biancoceleste adesso vale oro: grazie al lavoro della società, dell’allenatore e anche dei giocatori

La Lazio sta facendo fino a qui una stagione incredibile. La squadra di mister Inzaghi dall’inizio del campionato ha già portato a casa un trofeo, la Supercoppa contro la Juventus, e attualmente si trova saldamente al terzo posto in classifica a due punti dall’Inter e a cinque dalla Juventus.

Merito questo di quanto fatto in questi anni sia dalla società che dall’allenatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti la rosa biancoceleste ha aumentato il suo valore in modo esponenziale passando da 120 a 500 milioni. Tra chi ha contribuito in maniera notevole all’incremento ci sono ovviamente Immobile, Luis Alberto e Milinkovic.