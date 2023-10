Lazio, cambia il calendario: slittano le date della Supercoppa Italiana

Cambia il calendario della Lazio, con lo slittamento delle date della Supercoppa italiana si modificano anche gli impegni dei biancocelesti

Cambia ancora il calendario della Lazio. Tramite un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha confermato che la Supercoppa Italiana (che in linea teorica sarebbe dovuta andare in scena dal 4 all’8 gennaio) verrà disputata alla fine dello stesso mese. Questo, con una consequenziale variazione del calendario anche per la Lazio, impegnata insieme a Inter, Napoli e Fiorentina nella competizione.

IL COMUNICATO – «La 19esima si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard. Si disputa la 21esima giornata invece domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle 18.30 e 20.45, due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, sempre alle 18.30 e 20.45. Infine il resto delle gare secondo la programmazione che sarà resa nota all’esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi».