Lazio, Calori: «Quest’anno la Lazio segnerà tanti gol»

Alessandro Calori è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio

Alessandro Calori, ex giocatore del Perugia, che ha regalato alla Lazio con un suo gol alla Juventus lo scudetto del 2000, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la stagione appena iniziata: «Inzaghi ha avuto una grande evoluzione tattica. Ha messo 3 giocatori tecnicamente importanti come Luis Alberto, Correa e Milinkovic dietro a Immobile con il compito di servirgli il pallone. Non ha cambiato modulo ma interpreti. Questo porterà la Lazio a segnare più gol soprattutto nel caso in cui Milinkovic tornasse quello di due anni fa, e Correa esplodesse definitivamente nel ruolo di trequartista. Con tutta questa qualità alle sue spalle Immobile ne gioverà, e segnerà di più. Lazzari? E’ il giocatore che lo scorso anno ha fatto più cross di tutti gli altri in Serie A. Ti dà profondità, velocità, corsa, ampiezza. È un’altra risorsa per Inzaghi: ti permette di giocare sulle corsie esterne per cercare l’assist dalla fascia con più frequenza. L’evoluzione massima del 3-5-2 è quando porti gli esterni a chiudere la manovra. Quando l’azione parte da un quinto e termina con un altro si ottiene il punto più alto di questo sistema di gioco».