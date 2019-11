Lazio, Calisti: «C’è bisogno di rinforzare la difesa e trovare un’alternativa in attacco. Berisha non ha ancora convinto»

Lazio, l’ex difensore parla della situazione attuale della squadra ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

Una Lazio che convince molti: anche Ernesto Calisti, ex difensore biancoceleste tra il 1984 e il 1987, analizza il periodo della squadra di Inzaghi a tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto:

«Prenderei un attaccante, serve quando Immobile ha un problemino. È vero che c’è Caicedo che ha fatto la sua parte, ma occorrerebbe una punta da doppia cifra visto che comunque la Lazio crea tanto e finalizza meno. E poi ci vorrebbe anche un centrale difensivo forte. Quando la Lazio fa un ampio turn-over e mette tre giocatori diversi dai titolari diventa un’altra squadra.»

Calisti analizza anche la questione cessioni:

«Mi dispiace che Berisha fino a questo momento non sia riuscito a fornire prestazioni convincenti. È stato sfortunato, gli infortuni lo hanno condizionato. Ha giocato poco e quando vieni inserito per cinque o dieci minuti soltanto, è dura. Occorre decidere se puntare su di lui. Poi bisognerà analizzare la situazione di Jony che non ha fornito ottime prestazioni e anche quella di Vavro che è stato pagato dodici milioni ma non ha fatto bene”.