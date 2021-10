La Lazio si prepara al tour de force: 7 gare in 22 giorni. Il calendario

Calendario Lazio, la squadra di Sarri si prepara ad un altro tour de force: 7 gare in 22 giorni. Si parte sabato sera contro l’Inter

Tra oggi e domani gli ultimi impegni con le Nazionali, poi da mercoledì si tornerà a Formello per preparare la gara contro l’Inter. La Lazio scalda i motori in vista di un altro tour de force diviso tra campionato ed Europa League: 7 gare in 22 giorni. Si parte con l’appuntamento di sabato, all’Olimpico, contro i nerazzurri e giovedì, sempre in casa, l’OM.

In sette giorni, Verona, Fiorentina ed Atalanta prima di volare a Marsiglia e chiudere successivamente contro la Saleriìniatana tra le mura casalinghe. Di seguito il calendario completo riportato dal Corriere dello Sport: