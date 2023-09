Sarri, tour de force e turnover limitato: le idee del tecnico

Alla ripresa dopo la sosta la Lazio sarà impegnata in un vero e proprio tour de force: Sarri vuole limitare il turnover

Come riportato dal Corriere dello Sport, dal ritorno dall’attuale sosta per le nazionali la Lazio sarà impegnata in un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League.

Nonostante questo Sarri è pronto a limitare al minimo il turnover: l’alternanza maggiore ci sarà a centrocampo tra Kamada e Guendouzi. Per il resto fiducia quanto più possibile ai Fedelissimi.