Lazio, calendario senza sosta fino a Natale: 4 partite in due settimane

Da qui a Natale saranno giorni senza sosta per la Lazio di Simone Inzaghi: quattro partite in due settimane

Un vero e proprio tour de force quello che attende la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League i biancocelesti dovranno affrontare un calendario fitto di impegni fino a Natale.

4 partite in 13 giorni. Si parte stasera con la partita casalinga contro il Verona, poi martedì trasferta a Benevento. Ed infine, per chiudere in bellezza, prima Napoli in casa, poi Milan in trasferta. E sarà lì il vero banco di prova di Immobile e compagni.