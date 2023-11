Lazio, imperativo ripartenza: il calendario parla chiaro

Dopo la sconfitta contro la Salernitana per la Lazio è imperativo ripartive, il calendario è chiaro e mostra una cosa

Non poteva iniziare in maniera peggiore (o quasi) il cammino della Lazio dopo la pausa Nazionali. Eppure, la sconfitta contro la Salernitana non può e non deve influenzare l’umore e lo stato d’animo del gruppo biancoceleste. Il calendario parla chiaro, a cavallo tra la fine di novembre ed il mese di dicembre Sarri e i suoi scenderanno in campo ben 8 volte. Obiettivo, imperativo, ripartenza.

Lazio-Celtic 28/11

Lazio-Cagliari 02/12

Lazio-Genoa 05/12

Verona-Lazio 09/12

Atletico Madrid-Lazio 13/12

Lazio-Inter 17/12

Empoli-Lazio 22/12

Lazio-Frosinone 29/12