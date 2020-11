Lazio, dopo la sosta nove gare in un meno di un mese: il tour de force

Lazio, altro tour de force al rientro dalle nazionali: ecco il calendario con gli impegni dei biancocelesti tra campionato e Champions League

Un altro tour de force, questa volta decisivo, già prima di Natale. Al rientro dei nazionali Inzaghi si augura di avere tutta la rosa a disposizione: ci si gioca la Champions League oltre a sei sfide cruciali per recuperare terreno in campionato. Si parte a Crotone, dove nel 2017/2018 venne persa di fatto la qualificazione Champions. Martedì 24 novembre all’Olimpico c’è lo Zenit per la prima giornata di ritorno del Gruppo F, domenica altro lunch match al Friuli di Udine.

Il mese di dicembre si apre il 2 a Dortmund per l’ultima trasferta del girone, tre giorni dopo altra trasferta in Liguria con lo Spezia di Italiano. L’8 dicembre si chiude in casa col Bruges, sarà la gara da dentro o fuori in Champions League. Come se non bastasse il 12 all’Olimpico arriva l’Hellas Verona, prima del turno infrasettimanale a Benevento, il faccia a faccia tra i fratelli Inzaghi. Il 20 dicembre, infine, Lazio-Napoli alle 20.45. Nove gare in 29 giorni, si salvi chi può.