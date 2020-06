Lazio, si inizierà a Bergamo contro l’Atalanta nel match del 24 giugno: fino a Cagliari poi sarà un tour de force

Sarà un tour de force quello della Lazio, e di tutte le altre squadre di Serie A, alla ripresa del campionato per la squadra di Inzaghi è fissato il 24 giugno a Bergamo contro l’Atalanta.

Le gare dei biancocelesti saranno per lo più tutte in notturna nel nuovo orario delle 21:45. Solo in tre occasioni infatti la Lazio non giocherà di notte: due saranno i match alle 19:30 contro il Torino e il Lecce. Una sola invece la gara pomeridiana delle 17:15 quando all’Olimpico arriverà il Sassuolo.

