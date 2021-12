Lazio, calendario di fuoco tra gennaio e febbraio: Sarri si gioca quasi tutto

Il calendario della Lazio tra gennaio e febbraio vedrà importanti scontri diretti oltre al ritorno di Coppa Italia ed Europa League

Testa alle vacanze ma col pensiero già alla gara del prossimo 6 gennaio contro l’Empoli. Maurizio Sarri e la sua Lazio dovranno ricaricare velocemente e necessariamente le pile in vista dei primi due mesi del 2022 che si preannunciano sostanzialmente decisivi per le sorti stagionali del club biancoceleste. Tre giorni dopo l’Empoli infatti subito un big match contro l’Inter dell’ex Inzaghi, sicuramente voglioso di prendersi la rivincita dopo la pesante sconfitta di metà ottobre all’Olimpico.

Dopo i nerazzurri l’agevole trasferta di Salerno (almeno sulla carta) prima del delicato ottavo di finale di Coppa Italia del 18 gennaio contro l’Udinese. La gara si preannuncia problematica non tanto perchè essendo una gara secca non presenta margine di errore ma soprattutto perchè precede la super sfida contro l’Atalanta di Gasperini prima della breve sosta per il rientro dei reduci dalla Coppa D’Africa.

Il mese di febbraio si aprirà con la trasferta di Firenze contro una Viola lanciatissima e in piena corsa Europa League, tre giorni prima dell’eventuale quarto di finale di Coppa Italia contro la vincente di Milan-Genoa. Probabile l’incrocio coi rossoneri per la rivincita della sconfitta dello scorso settembre in campionato e per l’accesso alla semifinale di una competizione alla quale i biancocelesti tengono molto.

Il 13 febbraio arriverà all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’incrocio precede di quattro giorni l’andata dello spareggio di Europa League contro il Porto, il vero spartiacque stagionale. Andata il 17 febbraio, ritorno il 24. In mezzo la trasferta di Udine del 20 febbraio per finire col Napoli di Spalletti il 27 febbraio. Due mesi caldissimi nei quali il Comandante e il suo gruppo dovranno dimostrare di aver finalmente superato tutti i necessari step di crescita cercando di rimanere in corsa per tutti gli obiettivi. Missione complicatissima ma anche particolarmente stimolante. La Lazio non può più permettersi passi falsi.