Corriere Sport – Anche la Lazio in corsa per la stella Tahsin

Secondo Il Corriere dello Sport anche la Lazio sarebbe in corsa per la stella Tahsin del Paok Komotini.

La baby promessa ha 16 anni, è pronta dire addio all’adolescenza. Corre, dribbla e segna sognando. Classe 2004, non ha bisogno del cognome famoso o di essere figlio d’arte, ha attirato l’attenzione di tanti osservatori (alcuni vicini a Tottenham ed Ajax) e di tanti club, l’ha fatto giocando senza sponsorizzazioni.

Si chiama Alpaslan Tahsin, è nato in Grecia da genitori turchi. Così di legge nell’edizione romana odierna de il Corriere dello Sport. Era seguito dalla Fiorentina, dal Bologna e dal Napoli in Italia, s’è inserita la Lazio dopo gli input arrivati al diesse Tare. Chi lo conosce dice che è difficile inquadrarlo tecnicamente, meglio definirlo come jolly d’attacco. Numero 10, calcia con tutti e due i piedi, è cresciuto da trequartista, si adatta da mezzala. Gioca nell’Academy del Paok Komotini, un piccolo club della periferia della Macedonia orientale legato al Paok Salonicco.