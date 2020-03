Lazio, dall’Inghilterra si parla di un interesse del Liverpool per Immobile

Lazio, dall’Inghilterra arriva la notizia di un possibile interesse del Liverpool per Ciro Immobile: i dettagli

Tutti pazzi per Immobile. In questi giorni di stop al campionato sono tante le voci che si sono rincorse su interessi di alcuni club per il bomber biancocelsete. Prima l’Everton e poi il Napoli e a questi ora si aggiunge anche il Liverpool.

Come riporta Liverpool Echo infatti pare che gli inglesi abbiano individuato in Immobile il giocatore giusto nel caso non dovesse arrivare Timo Werner del Lipsia primo obiettivo del Liverpool. Nonostante le caratteristiche molto diverse tra i due giocatori, secondo quanto riporta il sito inglese, Immobile potrebbe fare scintille insieme a Firmino e a Salah. La Lazio nel mentre sta trattando il rinnovo del giocatore che dovrebbe chiudere la carriera in biancoceleste.