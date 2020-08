Lazio, Caicedo regolarmente in ritiro: smentiti i rumors “vacanza”

Felipe Caicedo ha raggiunto regolarmente la sede del ritiro di Auronzo di Cadore insieme alla squadra.

Negli ultimi giorni erano forti i rumors dovuti ad un possibile addio di Felipe Caicedo. Sui social della moglie del calciatore ecuadoreño, infatti, l’attaccante appariva immortalato in più scatti alle Maldive, tant’è che molti tifosi si erano lasciati andare con diversi post e parole al miele per il giocatore, apparentemente prossimo all’addio.

Invece, come vi avevamo riportato, il giocatore aveva svolto i test a Formello e quest’oggi è partito insieme alla squadra, raggiungendo la sede del ritiro di Auronzo di Cadore.

I post della moglie del giocatore (alcuni datati 2 agosto) potrebbero infatti aver tratto in inganno molti tifosi.