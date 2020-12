Lazio, Caicedo può partire e i tifosi sognano Gomez: la situazione

I tifosi della Lazio sognano Gomez per rimpiazzare Caicedo. Il giocatore dell’Atalanta, però, è vicino all’Inter

Gomez è sul mercato. Caicedo pure. Entrambi hanno avuto dissapori coi rispettivi allenatori, due situazioni parallele che potrebbero portare alla solita conclusione: la cessione. Il Papu è un vecchio pallino di Inzaghi e i tifosi della Lazio lo chiamano a gran voce per sostituire l’ecuadoriano.

Come riporta Il Messaggero, però, difficilmente il fantasista dell’Atalanta potrà arrivare: la sua candidatura viene smentita a Formello e l’Inter è in netto vantaggio per assicurarsi il giocatore.