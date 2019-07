Lazio, Caicedo è già in grande forma ad Auronzo. E il rinnovo…

Felipe Caicedo è tra i più in forma nel ritiro di Auronzo: ora la sua permanenza non è così lontana

Un solo giorno di ritiro e Felipe Caicedo ha già sorpreso tutti. L’attaccante ecuadoriano è arrivato sotto Le Tre Cime di Lavaredo in una forma smagliante e si è subito messo in mostra nelle due amichevoli disputate nella prima giornata. Come riporta Il Corriere dello Sport, la permanenza di Caicedo alla Lazio ora non è più un miraggio. Nelle scorse settimane sono arrivate tante offerte dall’estero per lui, ma Inzaghi farà di tutto per trattenerlo. Anche l’attaccante sarebbe pronto a restare, ma prima bisogna discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Caicedo percepisce 1,8 milioni a stagione e avrebbe chiesto un aumento. Se ne riparlerà nei prossimi giorni, intanto i primi gol stanno già arrivando…