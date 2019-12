Lazio, Caicedo per l’assalto in Europa: contro il Rennes l’ultima chiamata

Lazio, Caicedo spesso decisivo dalla panchina potrebbe essere l’uomo in più per tentare l’assalto in Europa League e cercare la qualificazione in extremis.

Il jolly che entra dalla panchina e segna gol che pesano come macigni: dal colpo di grazia alla Juventus, alle reti contro Genoa e Sassuolo. Felipe Caicedo è subentrato 7 volte su 10 presenze e ha lasciato il segno, in campionato.

Concreto e decisivo. In Europa League, ancora non è riuscito ad affermarsi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, giovedì potrebbe essere l’ultima occasione per farlo. Contro il Rennes, chissà che un suo gol non possa guidare la Lazio alla vittoria. Per continuare a sognare anche in Europa.