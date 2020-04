Lazio, Caicedo corre per continuare a credere nello Scudetto VIDEO

«Sii umile, onesto e felice!». Con queste parole molto sagge Caicedo ha accompagnato il video in cui dimostra come continua a lavorare incessantemente per la Lazio.

Il discorso Scudetto è solo momentaneamente rimandato ed il Panterone lo sa: anche da casa lui continua ad allenarsi per cercare di mantenere la testa impegnata e rimanere concentrato. L’attaccante biancazzurro adopera la mentalità giusta del vincente, quella che ha dimostrato di avere durante tutto l’arco della stagione.

We know It’s difficult but… try to

Be humble, be honest and be happy! #teniamoduro #forzalazio #giorno 34 pic.twitter.com/bTb7dXlbvx

— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 7, 2020