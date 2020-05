Lazio, Caicedo e gli auguri per la bella Maria FOTO

Caicedo ha celebrato la moglie Maria, nel giorno del suo compleanno, con una dolce dedica sul proprio profilo Twitter

29 candeline per lady Caicedo. Non è facile compiere gli anni in questo periodo così buio ed incerto, ma l’amore di Felipe e della piccola Noa annullano ogni preoccupazione. L’attaccante della Lazio ha celebrato la bella Maria con un dolce messaggio su Twitter:

«Buon compleanno Maria, la miglior mamma e moglie, compagna di vita».