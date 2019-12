Lazio, Caicedo l’arma d’Inzaghi: quanti gol dalla panchina! FOTO

Caicedo ha segnato ben tre gol partendo dalla panchina. Genoa, Sassuolo e Juventus le squadre graffiate dalla Pantera

Qualcuno avrà storto il nao quando Simone Inzaghi – durante Lazio-Juventus – ha richiamato Milinkovic in panchina, per lasciar spazio a Caicedo. Qualcuno si sarà chiesto perchè, dopo novanta minuti magistralmente sostenuti dal serbo. Eppure, allo scadere, quel qualcuno ha dovuto dare ragione al mister che, ancora una volta, non ha sbagliato il cambio.

Perchè sul finale Caicedo è andato in porta siglando il definitivo 3-1: per lui è il terzo gol da subentrato. Genoa, Sassuolo e Juventus sono le squadre graffiate dalla Pantera che, partendo dalle seconde linee, si conferma un’arma in più per il mister.

