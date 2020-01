Lazio, Caicedo: «Siamo una famiglia, felice di far parte della storia di questa squadra»

Lazio, le parole di Felipe Caicedo in occasione dei festeggiamenti per i 120 anni dalla nascita della polisportiva

Anche Felipe Caicedo ha voluto fare gli auguri alla Lazio per i suoi 120 anni. Ecco le parole dell’attaccante biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Radio.

«Voglio fare gli auguri a una società in cui sono molto orgoglioso di essere. Sono felice di far parte della storia di questa squadra, e di essere qui e festeggiare l’anniversario della nascita della Lazio. A Roma sto imparando solo cose buone. La Lazio è una famiglia, una squadra storica. Mi fa piacere essere qui, è un giorno molto importante per noi. Dobbiamo continuare così, la strada è lunga e dobbiamo rendere i nostri tifosi sempre più felici. Ho girato tante squadre e città, ma il rapporto tra staff, giocatori e dirigenti che ho trovato alla Lazio non l’avevo mai visto da nessun’altra parte. Lo dice anche il presidente, siamo una famiglia. Ci siamo l’uno per l’altro e questa è l’arma in più di questa squadra, per questo stiamo andando bene. Io e la mia famiglia siamo contentissimi di stare qui a Roma, è una piazza stupenda».