Lazio, Cagni: «Dieci vittorie consecutive, non si può parlare di fortuna»

Lazio, il pensiero dell’ex allenatore Gigi Cagni sulle dieci vittorie consecutive dei biancocelesti in campionato

Lazio forza 10. Questi sono i biancocelesti di mister Inzaghi che stanno vivendo un periodo d’oro. L’ex allenatore Gigi Cagni, ai microfoni di TMW Radio, non crede che tutto questo sia frutto solo della fortuna. Ecco le sue parole.

«La Lazio ha collezionato dieci vittorie consecutive, dov’è la fortuna? Ci può stare in certe situazioni, ma in ogni caso la fortuna non arriva dal nulla. Va cercata e alimentata. Per competere per lo Scudetto i biancocelesti non hanno bisogno di niente. Ora devono prendere dei giocatori giovani per il futuro, non i campioni. Tra l’altro la Lazio ha il miglior talent scout d’Europa, che è Tare».