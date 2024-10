Lazio Cagliari, parte la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni

Lazio Cagliari, dalle ore 16:00 sono in vendita i tagliandi per la gara in programma lunedì 4 novembre allo Stadio Olimpico

Dalle ore 16:00 è partita la vendita dei tagliandi per l’undicesima giornata di Serie A che vedrà sfidarsi Lazio e Cagliari. Gara in programma lunedì 4 novembre alle ore 20:45.

Questi i costi dei vari settori (sono previsti sconti per gli under 16 e omaggio per gli under 14):