Lazio Cagliari, il dato sugli spettatori: l’Olimpico è ancora l’arma vincente

Lazio Cagliari consegna il sesto risultato positivo su sei gare disputate allo Stadio Olimpico. Ecco il dato sugli spettatori presenti

Il successo ottenuto in Lazio–Cagliari dalla squadra di Marco Baroni ha consegnato il sesto risultato positivo in altrettante partite casalinghe di questa Serie A. Cinque vittorie ed un pareggio per l’esattezza.

Anche nella serata di ieri, lo Stadio Olimpico, anche se leggermente meno pieno rispetto alle ultime uscite, ha fatto la differenza con il suo tifo sin dal prepartita. Sugli spalti erano presenti 38.599 spettatori, questo il dato riportato da Il Messaggero.