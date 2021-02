Lazio Cagliari, i precedenti tranquillizzano Inzaghi: che numeri nel passato!

Lazio Cagliari, i precedenti tranquillizzano Inzaghi verso il match: i numeri degli anni passati sorridono nettamente ai padroni di casa

La Lazio non perde contro il Cagliari in campionato dal maggio 2013. Da quel match si sono contate 11 vittorie biancocelesti e soltanto 2 pareggi. Altro dato riguarda i gol segnati: almeno 2 in 12 delle ultime 12 sfide. L’ultima gara senza almeno 2 reti è quella del marzo 2017, terminata 0 a 0.

I precedenti casalinghi anche sorridono ad Inzaghi: 22 vittorie su 34 per i biancocelesti in casa.