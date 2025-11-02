Lazio Cagliari, i precedenti sorridono ai biancocelesti! Ecco i numeri sulla sfida di Serie A che si giocherà domani sera

Precedenti Lazio Cagliari: il bilancio delle sfide disputate tra biancocelesti e rossoblù. I numeri raccontano l’andamento…

La storia calcistica tra Cagliari e Lazio è segnata da una chiara supremazia della formazione capitolina, un dato che emerge con forza osservando il bilancio complessivo degli scontri diretti. Le sfide tra le due squadre, spesso vibranti e ricche di contenuti tecnici, hanno visto con costanza i biancocelesti imporsi, costruendo nel tempo una tradizione di risultati favorevoli rispetto ai rivali sardi.

Un confronto che attraversa le epoche

Analizzare i precedenti non significa soltanto leggere numeri e statistiche, ma anche ripercorrere la narrativa di un duello che ha attraversato diverse stagioni del calcio italiano, con protagonisti di grande livello da entrambe le parti.

I numeri della rivalità

Ad oggi, le due formazioni si sono affrontate 85 volte. La Lazio guida con decisione il bilancio:

47 vittorie biancocelesti, a testimonianza di una superiorità costante sia in casa che in trasferta.

biancocelesti, a testimonianza di una superiorità costante sia in casa che in trasferta. 21 successi rossoblù, che rappresentano comunque momenti di orgoglio e resistenza contro una delle realtà più solide del panorama nazionale.

rossoblù, che rappresentano comunque momenti di orgoglio e resistenza contro una delle realtà più solide del panorama nazionale. 17 pareggi, spesso vissuti come occasioni mancate, ma talvolta accolti come piccole vittorie dalla squadra meno favorita.

I protagonisti sul campo

Molti campioni hanno lasciato il segno in questa rivalità. In maglia biancoceleste, bomber come Ciro Immobile hanno spesso punito la retroguardia sarda con le loro reti decisive. Sul fronte opposto, figure come Daniele Conti, storico capitano rossoblù, hanno incarnato lo spirito combattivo del Cagliari, rendendo ogni sfida una battaglia di orgoglio e appartenenza.

Una rivalità che resiste

Nonostante il divario statistico, ogni incontro tra Cagliari e Lazio continua a promettere emozioni, passione e tensione. È la dimostrazione che, al di là dei numeri, il calcio vive di storie, simboli e protagonisti che alimentano una rivalità destinata a rinnovarsi stagione dopo stagione.

