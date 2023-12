Lazio-Cagliari, i precedenti tra Sarri e Ranieri: il bilancio

Lazio-Cagliari, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico questo è il bilancio delle sfide tra i due allenatori: i dettagli

Ormai ci siamo, ancora poche ore e la Lazio tornerà in campo per confermare quanto di buono fatto con il Celtic, la gara con il Cagliari non sarà solo una sfida tra le due compagini ma anche tra due allenatori che in serie A hanno scritto pagine importanti ossia Sarri e Ranieri.

Domani sera tra i due sarà il quarto incrocio e i primi tre sono tutti a favore di Sarri, tra cui uno tra l’altro il primo avvenuto in Premier League quando il comandante allenava il Chelsea. Gli altri due incroci sono avvenuti nel 2019/2020 quando Sarri allenava la Juventus e Ranieri la Sampdoria, rispettivamente 1-2 la prima sfida e 2-0 la gara di ritorno.