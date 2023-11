Lazio-Cagliari: i precedenti con l’arbitro Dionisi. Ecco quando il direttore di gara hai già incontrato i biancoceleste

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro Federico Dionisi che dirigerà la gara contro il Cagliari in programma sabato 2 dicembre.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale della 14ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Cagliari al signor Federico Dionisi della sezione de L’Aquila.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Politi: Camplone sarà il IV uomo mentre Guida e Pagnotta sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il quarto incrocio per Dionisi con i biancocelesti, dopo le vittorie in casa del 2021 contro Parma (1-0) e Spezia (6-1) e la sconfitta per 2-1 in casa del Lecce alla prima giornata dell’attuale campionato.

Sarà il quarto incrocio anche con il Cagliari: un pareggio e 2 sconfitte il bilancio».