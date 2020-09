Lazio, rifinitura a Formello in vista del Cagliari: out Lukaku, c’è Patric

La Lazio si prepara per la prima trasferta, nonchè prima gara del campionato. A Formello non si vede Lukaku, di nuovo in gruppo Patric

Tempo di rifinitura a Formello. La Lazio domani farà finalmente il suo esordio in campionato alla Sardegna Arena di Cagliari e mister Inzaghi ha valutato i suoi uomini, nella seduta di stamattina. In gruppo si è rivisto Patric, che ieri ha saltato la sessione ma che domani partirà dal blocco dei titolari accanto ad Acerbi e Radu.

Sull’out di sinistra si muoverà Marusic, dato lo stop di Lukaku a rischio convocazione e la momentanea non iscrizione di Fares nella lista dei giocatori per la Serie A. Dall’altra parte, invece, ci sarà Lazzari. In mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto con Escalante pronto a subentrare al posto del brasiliano. Correa e Immobile guideranno l’attacco.