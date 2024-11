Lazio Cagliari, turnover in difesa: Baroni prova la coppia inedita?

Lazio Cagliari, Baroni pensa al turnover in difesa in vista della sfida contro i sardi: possibilità dal primo minuto per quel difensore

Marco Baroni al lavoro per il posticipo di lunedì sera Lazio Cagliari: dopo il turno infrasettimanale e in vista del prossimo impegno di Europa League, il tecnico valuta alcuni cambi.

In difesa turno di riposo per Patric e per le caratteristiche degli attaccanti rossoblù possibile partenza da titolare per Gigot accanto a Romagnoli.