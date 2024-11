Lazio Cagliari, Baroni ha scelto: la strategia su Zaccagni

Lazio Cagliari con il dubbio Mattia Zaccagni: mister Baroni ha deciso come impiegare il capitano tra la sfida di oggi e il Porto

Mattia Zaccagni è stato uno dei grandi assenti delle ultime due uscite in casa biancoceleste. A causa della gastroenterite il capitano della Lazio si è allenato poco nell’ultima settimana e per questo non è al 100%.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, mister Baroni avrebbe deciso di gestire così il numero 10: uno spezzone di partita contro il Cagliari per poi averlo a disposizione per la titolarità contro il Porto in Europa League.