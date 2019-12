Lazio, Burioni: «Ho rivisto la finale per godermela di più. Alla Roma vincono solo bonsai»

Lazio, Roberto Burioni analizza la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus ai microfoni di TMW Radio

La Lazio domina la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus e porta a casa il quinto trofeo della competizione. Tantissimi hanno detto la loro sulla sfida di Riyad e tra questi c’è anche il virologo Roberto Burioni, noto tifoso laziale. Ecco le sue parole a TMW Radio:

«Non posso chiedere nulla dopo Riyad, stavo rivedendo la partita per godermela a freddo considerando la tensione che avevo in corpo domenica. Abbraccerei Inzaghi con tanta gratitudine, mi sono fidato di lui anche quando ha fatto uscire Leiva e Luis Alberto: sapevo stesse facendo la cosa giusta. Luis Alberto costituisce insieme a Leiva il perno di questa squadra. Ma guardatevi anche la punizione finale di Cataldi.»

E sulla sua fede biancoceleste dice:

«L’amore è nato con la Lazio di Chinaglia, un amore che ha dovuto passare tanti anni di dispiaceri quando studiavo a Roma. Questa sofferenza lo ha fortificato e ora posso godermi queste gioie.»

Da dieci anni a Roma i trofei vengono portati a casa da una sola squadra, la Lazio. Ecco cosa dice Burioni in merito:

«Mi dispiace per i cugini giallorossi che non vincono da undici anni. No, anzi, non mi dispiace per nulla. Gli sfottò rendono più belli la nostra storia e il nostro calcio. Complimenti alla Roma non ne faccio, anche perché hanno vinto solo un bonsai ultimamente. Arrivano sempre secondi, a furia di uscire a testa alta sono diventate delle giraffe. Spero di incontrarli al derby e farci trovare più rodati.»