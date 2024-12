Lazio, buongiorno speciale per i tifosi: la squadra canta insieme al settore – VIDEO

Lazio che tramite i propri profili social dà il buongiorno ai tifosi biancocelesti. Il video della squadra festante a fine partita

La Lazio augura un buongiorno speciale ai suoi tifosi, con il video dell’esultanza sotto il settore ospiti del Via del Mare, al termine della gara con il Lecce. Vittoria in extremis che mantiene i biancocelesti al quarto posto in Serie A.

I calciatori intonano “Forza Lazio Alé” insieme ai tifosi presenti. Un altro momento che testimonia l’unione tra squadra e tifoseria, come si era già visto lunedì scorso all’Olimpico anche dopo uno 0-6.