Lazio, buon compleanno a Poli: gli auguri del club

L’ex Lazio Fabio Poli compie oggi 57 anni. E la società gli fa gli auguri.

Compie oggi 57 anni, Fabio Poli. La Lazio e i suoi tifosi non possono non porgergli i loro migliori auguri. D’altronde, proprio lui, il 5 luglio del 1987, siglò un gol fondamentale per la storia del club capitolino.

La rete nello spareggio contro il Campobasso tenne a galla la Lazio, segnandone per sempre il destino. E nel fargli gli auguri, la società biancoceleste non esita a sottolinearlo: «Questo colpo di testa lo ha consegnato alla storia. Buon compleanno Fabio Poli».

Questo colpo di testa lo ha consegnato alla storia 🙌

🎂 Buon compleanno Fabio #Poli! pic.twitter.com/h14Ir69c9G

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 22, 2019