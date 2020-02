Lazio, Budoni: «Il match col Verona è fondamentale. Vincere oggi aprirebbe scenari nuovi»

Lazio, le parole dell’ex calciatore Riccardo Budoni che ha parlato del percorso biancoceleste in campionato a Lazio Style Radio

Tre punti fondamentali per completare il sorpasso: il recupero con il Verona è lo spartiacque che potrebbe portare la Lazio al secondo posto in classifica, a poche distanze dalla Juventus. Dello stesso parere è l’ex calciatore Riccardo Budoni che ha detto la sua ai microfoni di Lazio Style Radio:

«La partita con la SPAL è stata la fotocopia di quella con l’Udinese, la Lazio ha archiviato la pratica subito, mettendo a tacere tutti i commenti negativi dopo il derby. Questa sera la musica sarà diversa, il Verona è squadra ostica che ha fiducia nei propri mezzi. Bisogna essere bravi in fase di non possesso. Loro vivono un momento di entusiasmo, spesso giocano con sei uomini sopra la linea del pallone. La gara si deciderà in mezzo al campo. La Lazio sicuramente vuole vincere: fare bottino pieno apre a scenari interessanti in vista di Parma e Inter. Ci saranno 40mila spettatori sugli spalti, cornice importante. Il bivio può essere il match con i nerazzurri».