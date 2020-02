Lazio, Budoni: «Biancocelesti superiori al Genoa tecnicamente»

L’ex portiere della Lazio è intervenuto ai microfoni della radio sociale per parlare della vittoria di domenica

Domenica la Lazio ha vinto una gara complessa, piena di insidie ma con tenacia e spirito di gruppo è riuscita a portare il risultato a casa.

L’ex portiere biancoceleste Riccardo Budoni è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare la vittoria contro l’Inter: «Contro li nerazzurri i padroni di casa hanno disputato un’ottima prestazione dal punto di vista difensivo, Leiva ha recuperato palloni importanti, è stato a completo servizio dei compagni di squadra. Le mosse dalla panchina di Inzaghi hanno consentito ai biancocelesti di dare il 100% fino al 90’: Lazzari ha spinto come sempre, Cataldi ha la straordinaria capacità di entrare subito in partita a prescindere che giochi dal primo minuto, subentri alla mezz’ora o venga utilizzato solo nell’ultima parte di gara. La partita di domenica prossima, al Ferraris contro il Genoa, non sarà affatto semplice. I rossoblù stanno trovando la quadratura del cerchio nelle ultime partite: il Grifone ha elementi di qualità in attacco come Sanabria e Pandev, in mezzo al campo la rosa è importante, giocare a Marassi non è mai semplice. A livello tecnico la Lazio è superiore ma la squadra ligure metterà in campo tanta vigoria».