Lazio, Bucchioni: «Inzaghi a fine ciclo, la squadra doveva essere rifondata…»

Enzo Bucchioni si espresso sul momento biancoceleste

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dare un’opinione sulla situazione in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto la penna toscana.

LAZIO – «Contro la Lazio dalla Fiorentina mi aspetto una partita solida come è stato contro il Brescia. Inzaghi in discussione? E’ un grandissimo allenatore, Lotito ha forzato troppo un ciclo che doveva finire, l’allenatore come i giocatori hanno bisogno di stimoli. La squadra andava rifondata con i soldi di una cessione illustre, non puoi costringere un giocatore come Milinkovic a restare quando su di lui c’erano le squadre più forti d’europa».