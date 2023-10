Lazio, brutte notizie per Klose: ecco cos’è successo all’ex 

Ricordate Lazio Miroslav Klose? Sono arrivate brutte notizie per l’ex centravanti della Lazio, ora allenatore

Sta attraversando un momento, sportivamente parlando, poco felice Miroslav Klose. Come avevamo noi stessi avuto modo di raccontarvi qualche giorno or sono l’ex attaccante della Lazio sembrava in procinto di unirsi all’Olimpia Lubiana.

Nelle ultime ore invece, come riportato da TMW, l’accordo sarebbe saltato mandando in fumo tutti i contatti intavolati nella passata settimana. Sulla panchina degli sloveni andrà quindi Felix Magath lasciando l’ex bomber tedesco (almeno per il momento) senza squadra.