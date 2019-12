Bruno Giordano, ex bomber della Lazio, ha pubblicato un video di un proprio gol contro i sardi

Lunedì sera andrà in scena la sfida tra il Cagliari di Maran e la Lazio di Inzaghi. Bruno Giordano, storico ex attaccante capitolino, per scaramanzia ha pubblicato un video sul noto social network Instagram. Eccolo di seguito.