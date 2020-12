Lazio Bruges, Leiva scalpita: «Pronto per domani!» – FOTO

Lucas Leiva non vede l’ora di scendere in campo e sfidare il Bruges in Champions League: questo il post social del centrocampista

Lucas Leiva non vede l’ora di scendere in campo e dare tutto il necessario per portare la Lazio agli ottavi di Champions League. Domani la sfida contro il Bruges è cruciale per il futuro europeo dei biancocelesti: basterà non perdere per accedere aritmeticamente agli ottavi di finale.

Il brasiliano, uno dei senatori di Inzaghi, ha suonato la carica in vista della gara con un post su Instagram: «Pronto per domani».