Lazio Bruges, ieri Lotito a Formello per caricare la squadra

Il presidente Claudio Lotito ieri era a Formello per caricare la squadra in vista del match di questa sera contro il Bruges

Appuntamento con la storia questa sera per la Lazio. Come detto da Inzaghi in conferenza stampa sarà una notte magica, una notte da non fallire e che potrebbe regalare ai biancocelesti gli ottavi di Champions League. Per questi motivi ieri a Formello, come riporta Il Messaggero, si è visto il presidente Claudio Lotito.

Raggiungere gli ottavi di finale sarebbe un risultato storico per il patron laziale, che al suo approdo nel 2004-2005 ereditò una squadra che poi disputò l’Intertoto in Europa.