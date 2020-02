Lazio, Brosio: «Il gioco dei biancocelesti è straordinario, li temo più dell’Inter»

Lazio, le parole di Paolo Brosio che da tifoso della Juventus ha detto la sua sulla corsa al primo posto ai microfoni di Rai Radio 2

La ventitreesima giornata di Serie A ha cambiato molto le carte in tavola: l’Inter ha raggiunto la Juventus al primo posto in classifica e la Lazio è alle loro spalle con un punto in meno. La squadra di Inzaghi ha cominciato a far paura anche ai piani alti: Paolo Brosio, noto tifoso bianconero, ha parlato della sua preoccupazione sullo scudetto ai microfoni di Rai Radio 2:

«Questa Juve, francamente, è una delusione. Abbiamo perso identità, non siamo né carne né pesce. Sarri? Non voglio giudicare nessuno, ma sulla base di questa prima parte di campionato c’è da tremare. Chi temo di più tra Inter e Lazio?Io vedo una Lazio straordinaria, senza storie. L’inter vince ma attraverso sofferenze, la Lazio invece ha una naturalezza di gioco straordinaria. Ha dei giocatori a centrocampo che sono i migliori d’Italia».