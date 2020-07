Lazio, Brocchi: «Fiducia di Tare su Inzaghi è stata fondamentale»

L’allenatore del Monza Brocchi ha parlato dell’importanza della fiducia di una società nel proprio allenatore, prendendo ad esempio la Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale allenatore del Monza si è espresso sull’importanza della fiducia di una dirigenza verso il proprio tecnico, prendendo ad esempio la Lazio con Inzaghi.

«Ogni allenatore ha bisogno di fiducia dalla società. Simone Inzaghi ha potuto allenare la Lazio perché c’era Tare, o Gattuso il Milan perché c’era Mirabelli. Io sento una fiducia che va oltre il ruolo. Berlusconi e Galliani sono pretenziosi e io ho un bel peso in più per non deluderli. E mi piace averlo».