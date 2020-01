Lazio, Brocchi: «Non bisogna avere la smania di voler arrivare in alto»

Cristian Brocchi è stato intercettato da Radiosei ed ha detto la sua riguardo il cammino della Lazio in campionato

Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Lazio è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica romana per parlare del percorso biancoceleste in Serie A.

Brocchi a Radiosei ha detto: «La squadra di Inzaghi sta facendo un cammino impressionante. In questo momento le cose vanno molto bene e la squadra lo dimostra. Parliamo di un percorso che parte da lontano, tutti si conoscono e questa è la chiave del successo. Le compagini si formano con il tempo, ora i biancocelesti hanno la maturazione giusta per raggiungere traguardi importanti. Se io fossi all’interno di questo gruppo ragionerei con grande equilibrio. Stanno facendo molto bene, ma non devono avere angoscia o ansia. Questo periodo va vissuto partita dopo partita, l’equilibrio è fondamentale. Non bisogna avere la smania di voler arrivare in alto. La squadra ha certezze tattiche, i giocatori forti fanno la differenza, e questi ultimi stanno esaltando quelle che sono le idee del mister».