Lazio, Luiz Felipe si candida per un posto da titolare. Correa affianca Immobile

Lazio, Inzaghi fa le prove anti Borussia Dortmund: Luiz Felipe svolge l’intera seduta, Correa potrebbe partire dall’inizio

Alla vigilia della prima gara di Champions League, tra Lazio e Borussia Dortmund, mister Inzaghi ha qualche ballottaggio ancora aperto. Le buone notizie, però, arrivano dalla rifinitura di oggi: Luiz Felipe s’è mosso insieme al gruppo e si candida per un posto nel blocco dei titolari. Sicuramente un sospiro di sollievo, dopo le giornate di apprensione per l’emergenza in infermeria. Il brasiliano andrebbe a chiudere il terzetto difensivo – probabilmente davanti a Reina – composto da Patric ed Acerbi.

Le scelte però non sono compiute e le alternative per il pacchetto arretrato restano Hoedt e Parolo: l’allenatore scioglierà domattina ogni riserva, durante il risveglio muscolare. Fares e Marusic, invece, torneranno ad essere i quinti della Lazio, con Luis Alberto, Leiva e Milinkovic al centro. Dovrebbe essere Correa, invece, ad affiancare Immobile: Muriqi sarebbe comunque pronto a subentrare dalla panchina, mentre Caicedo è monitorato per un fastidio al flessore.