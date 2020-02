Lazio, anche in Borsa i risultati sono eccellenti

Dopo la vittoria contro l’Inter, il titolo della Lazio schizza in Borsa: guadagnato oltre il 12% e le azioni superano i €2 l’una

La Lazio vince contro l’Inter e vola in campionato, ma non solo: i risultati sportivi eccellenti stanno dando i propri frutti anche a Piazza Affari.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il titolo della società biancoceleste sarebbe quello più alto di tutto il FTSE MIB, superando il 12%. Come se non bastasse, le azioni hanno superato il tetto dei €2 l’una, raggiungendo risultati che solo nel lontano 2004 si erano registrati. La gestione Lotito sta iniziando ad avere i suoi frutti sia in campo sportivo che economico.